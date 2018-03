Perquisition dans les bureaux de l'entreprise de dragage DEME à Zwijndrecht

(Belga) Une perquisition a eu lieu mardi dans les bureaux de l'entreprise de dragage belge DEME à Zwijndrecht (province d'Anvers), indique mercredi l'entreprise, confirmant une information de VTM Nieuws.

D'après la société, la perquisition s'est tenue dans le bureau d'un ancien travailleur et est liée à un dossier concernant un projet de dragage d'il y a plusieurs années. DEME ne souhaite pas donner davantage de détails. Le parquet d'Anvers ne commente pas non plus l'information pour le moment, "dans l'intérêt de l'enquête". On ignore si des dossiers ou des objets ont été saisis lors de la perquisition. (Belga)