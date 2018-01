Personnes âgées: 50 millions, "clairement pas assez", pour Laurent Berger

Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, a jugé vendredi "clairement" insuffisant les 50 millions supplémentaires annoncés la veille par le gouvernement pour les établissements accueillant des personnes âgées dépendantes.

"Clairement, ce n'est pas assez", a lancé Laurent Berger sur RTL, en indiquant que la CFDT et lui-même participeraient à la grève nationale prévue mardi prochain dans les Ehpad. "A chaque fois on parle d'argent, on ne parle pas d'organisation du travail, on ne parle pas d'écoute des agents", a-t-il regretté.

Selon lui, "la priorité" est de "respecter au moins ce qui a été dit, un agent par résident" dans les maisons de retraite.

"Et dans les hôpitaux, il y a une situation qui est au bord du burn out, je l'ai déjà dit à la ministre de la Santé, il faut un grand plan de relance de l'hôpital", a fait valoir le numéro un de la CFDT, en appelant à "négocier sur l'organisation du travail et des moyens alloués à notre système de santé".

Mardi prochain, un mouvement unitaire "inédit", regroupant CGT, CFDT, FO, Unsa, CFTC, CFE-CGC et SUD, avec le soutien de l'association des directeurs au service des personnes âgées (AD-PA) et d'associations de retraités, prévoit des débrayages dans les établissements et des rassemblements dans toute la France.