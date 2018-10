Peste porcine africaine: la Zone d'observation renforcée réduite de moitié

(Belga) Le périmètre des communes faisant partie de la Zone d'observation renforcée (ZOR) pour éviter la propagation de la peste porcine africaine depuis la Belgique limitrophe a été réduit de moitié dans les Ardennes, a annoncé samedi la préfecture.

"A la suite de la détection des premiers cas de peste porcine africaine (PPA)" mi-septembre, il était interdit de chasser ou de s'adonner à des activités de loisirs (promenade, sport, cueillette) dans 43 communes des Ardennes. Les cas découverts depuis le début de la crise en Belgique "étant tous circonscrits autour du foyer d'origine", l'Agence nationale française de sécurité sanitaire (Anses) a préconisé de "réduire la ZOR dans sa partie la plus occidentale", d'après le communiqué. Ainsi 21 communes sont sorties du périmètre et intègrent "la zone d'observation simple" tandis que 22 autres en font toujours partie. La Belgique est devenue le premier pays d'Europe occidentale touché par le virus de la peste porcine africaine, identifié sur des cadavres de sangliers dans une zone forestière du sud du pays, mais aucun porc malade n'a encore été recensé dans les exploitations. Pour l'heure, la France est épargnée par cette maladie, qui touche porcs et sangliers et se transmet par contact entre animaux. Cette mesure de reprise de la chasse dans les communes nouvellement sorties de la ZOR devrait permettre "d'abaisser à court terme la densité de sangliers", note la préfecture des Ardennes.