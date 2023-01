Philippines: chaos dans les aéroports après un problème technique

Des milliers de voyageurs se sont retrouvés bloqués dimanche dans les aéroports des Philippines après une "perte de communication" dans le principal d'entre eux, à Manille, qui a conduit à annuler, retarder ou dérouter des centaines de vols.

Plus de 280 vols prévus à l'arrivée et au départ de Manille ont été affectés, avec des conséquences pour 56.000 passagers, selon les autorités aéroportuaires.

Le système de gestion du trafic aérien était partiellement rétabli vers 16H00 (08H00 GMT) et des avions commençaient à nouveau à décoller et atterrir à Manille, ont-elles ajouté.

"Les retards de vols et les déroutages constituent de simples mesures de précaution pour assurer la sécurité des passagers, des équipages et des appareils", a assuré l'Autorité de l'aviation civile des Philippines.

"Un problème technique" avait été détecté en matinée dans le centre de gestion du trafic domestique et international à l'aéroport de Manille.

Ce problème est survenu alors que de nombreux voyageurs regagnaient la capitale après les vacances de Noël et du Nouvel An. S'en sont suivies des scènes chaotiques aux comptoirs d'embarquement où des milliers de personnes tentaient savoir quand leur vol pourrait décoller ou de réserver un nouveau billet.

D'autres qui avaient embarqué avant l'annonce de la panne ont attendu des heures avant de devoir débarquer.

Les responsables de l'aéroport n'ont pas donné de précision sur l'origine du problème mais la compagnie à bas coûts Cebu Pacific a expliqué dans un avis à ses clients qu'il était lié à "une panne de courant et une perte de communication".

Nombre de passagers ont protesté contre le dysfonctionnement et le manque d'informations sur place.

Une femme qui devait partir pour Singapour a raconté être restée plusieurs heures assise dans l'avion sur le tarmac avant d'être débarquée et de se voir proposer une chambre d'hôtel.

"On nous a dit qu'il y avait une panne totale des communications radio au contrôle aérien", a-t-elle déclaré à l'AFP.

Le magnat philippin Manny Pangilinan a raconté sur Twitter que son avion reliant Tokyo à Manille avait été dérouté en vol vers l'aéroport de Tokyo-Haneda en raison d'une panne "des installations de radar et de navigation".

"Six heures de vol pour rien mais les désagréments pour les voyageurs et les pertes pour le tourisme et les affaires sont horribles", a-t-il tweeté.

A Manille, une passagère, Daryll Delgado, a expliqué à l'AFP avoir pu faire une nouvelle réservation pour plus tard après une expérience "exaspérante".

A Davao (Sud), selon un journaliste de l'AFP, des voyageurs se sont vus conseiller de "ne pas aller à l'aéroport" mais beaucoup ont découvert l'annulation de leur vol alors qu'ils étaient déjà à l'enregistrement.