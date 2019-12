Philippines: l'aéroport de Manille va suspendre ses opérations en raison d'un typhon

(Belga) Le trafic de l'aéroport international de Manille aux Philippines va être temporairement suspendu mardi en raison du passage du typhon Kammuri près de la capitale, a affirmé lundi le directeur de l'aéroport Ed Monreal.

"Les compagnies aériennes et les autorités (de l'aéroport international de Manille) ont décidé de fermer l'aéroport", a affirmé lundi le dirigeant à des journalistes, précisant que le trafic serait suspendu entre 11 heures locales, soit 03h00 GMT, et 23h00 mardi. Les prévisionnistes s'attendent à ce que le typhon Kammuri touche d'abord l'extrême sud-est de Luçon, plus grande île de l'archipel, générant d'intenses précipitations et des rafales à 185 kilomètres/heure. Il doit ensuite passer près de Manille, capitale peuplée de 13 millions d'habitants où se déroulent plusieurs des épreuves de Jeux d'Asie du Sud-Est. (Belga)