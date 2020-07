Plan de relance européen: "Une amère déception" pour la FWA

(Belga) La FWA dit regretter "vivement" la nouvelle diminution du budget total de la Politique agricole commune (PAC) alloué dans le cadre de l'accord sur le plan de relance de l'UE. "Preuve, s'il en est, que les dirigeants européens n'ont pas reconnu à sa juste valeur le rôle de l'agriculture et le caractère stratégique de notre approvisionnement alimentaire", selon la Fédération wallonne de l'agriculture.

Tel que décidé, le montant de l'enveloppe globale s'élève à 356,3 milliards d'euros dont 258,6 milliards pour le premier pilier (soutien des marchés et des prix agricoles) et 77,8 milliards pour le second pilier (développement rural). Ce montant est complété par des allocations au sein du plan de relance. "A se demander si la sécurisation de l'approvisionnement alimentaire de près de 500 millions d'Européens constitue une priorité pour nos dirigeants! En outre, il est tout à fait significatif que l'accord final ne fasse aucune mention du revenu agricole ni du renouvellement des générations", commente la FWA pour qui la déception est "amère". L'enveloppe affectée à la Belgique s'élève quant à elle à 3,6 milliards d'euros. La fédération souligne que notre pays enregistre une baisse disproportionnée de 14,8% en prix constants par rapport au cadre financier pluriannuel précédent. Elle note l'allocation particulière de 100 millions d'euros attribuée à la Belgique au sein du second pilier mais se pose des questions sur les modalités précises d'utilisation de ces montants. Le secteur agricole disposera, en outre, d'une partie du fonds de soutien au Brexit. "Des montants qui pourront bénéficier aux producteurs", espère la FWA qui voit encore la possibilité pour le secteur d'être éligible à une enveloppe totale de 10 milliards d'euros en provenance du programme Horizon Europe dédié à la recherche à l'innovation pour le secteur agroalimentaire. (Belga)