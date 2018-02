Plan de restructuration de Carrefour - "Un cinquième des magasins de proximité Carrefour est déficitaire"

(Belga) Un cinquième des magasins de proximité Carrefour est en déficit, ressort-il de chiffres cités samedi par la VRT et confirmés par l'organisation patronale Unizo. Chez Carrefour, on dit tomber des nues.

Selon Luc Ardies d'Unizo - qui se base sur les données de la Banque nationale -, 21% des Carrefour Express et Market sont déficitaires, soit un pourcentage un peu au-dessus de la moyenne, d'après lui. "Les supermarchés indépendants et de proximité sont 19,7% à n'être pas rentables. Ce qui est mieux que réalisent les chaînes." Jeudi, la direction de Carrefour a annoncé, lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire, un plan de restructuration qui pourrait toucher jusqu'à 1.233 travailleurs, dont 1.053 personnes dans les hypermarchés. La chaîne voudrait investir plus dans les magasins de proximité dans le cadre de son plan de transformation. D'après Luc Ardies, le choix de Carrefour d'investir dans les indépendants est une bonne idée. Néanmoins, l'Unizo pense que Carrefour ne doit pas considérer ces indépendants "comme un simple canal de vente". Les magasins doivent aussi être rentables. Une stratégie de réduction des prix pourrait éroder cette rentabilité, met en garde l'Unizo. La communication de ces chiffres laissent pantois chez Carrefour. "Nous nous demandons d'où sortent ces chiffres. Nous n'avons pas non plus l'habitude de communiquer à propos de sociétés autres que la nôtre, même s'il s'agit de franchisés et que nous avons donc tout intérêt à ce qu'ils se portent bien", indique le porte-parole Baptiste Van Outryve. S'il s'avère que des magasins sont déficitaires, Carrefour développera un plan d'action pour les aider, précise-t-on encore. (Belga)