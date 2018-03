Plastique: Londres favorable à un système de consigne des bouteilles

Le gouvernement britannique a annoncé mercredi son intention d'instaurer un système de consigne sur les bouteilles en plastique dans le cadre de son plan de lutte contre les déchets de cette matière.

La consigne concernera tous les emballages de boissons en plastique, verre et métal (canettes) à usage unique vendus en Angleterre, a précisé le ministre de l'Environnement, Michael Gove, dans un communiqué.

"Il est absolument vital que nous agissions maintenant pour nous attaquer à cette menace et réduire les millions de bouteilles en plastique qui échappent chaque jour au recyclage", a-t-il dit.

"Nous voulons agir sur les bouteilles en plastique pour aider à nettoyer nos océans", a-t-il ajouté.

Selon le communiqué, les consommateurs britanniques utiliseraient annuellement quelque 13 milliards de bouteilles en plastique, dont plus de trois milliards sont incinérées, directement envoyées dans une décharge ou abandonnées dans la nature.

De tels systèmes existent déjà dans d'autres pays européens, comme le Danemark, la Suède et l'Allemagne, a souligné M. Gove.

Avant d'être introduit, le système de consigne sera soumis à consultation cette année auprès des fabricants et consommateurs pour en déterminer les modalités.

"Le diable sera dans les détails et il est vital que le système s'applique à l'ensemble du Royaume-Uni et aux contenants de toutes tailles, et qu'il soit disponible où qu'ils soient vendus", a réagi Elena Polisano, chargée de campagne Océans au sein de l'organisation de défense de l'environnement Greenpeace UK.

En janvier, la Première ministre britannique Theresa May avait annoncé un nouveau plan de lutte contre les déchets en plastique, prévoyant la généralisation des sacs en plastique payants à tous les commerces d'Angleterre.

La législation actuelle ne concerne que les grandes surfaces dont les clients doivent payer 5 pence (5,7 centimes d'euro) par sac.