Plastiques à usage unique: l'ambition du Parlement européen largement saluée

(Belga) Une interdiction européenne des plastiques à usage unique (PUU) constitue une étape importante pour réduire la présence du plastique aussi en Mer du Nord, a salué mercredi le secrétaire d'État fédéral Philippe De Backer, en charge de la Mer du Nord.

M. De Backer (Open Vld) rappelle au passage les initiatives déjà prises en la matière, comme l'accord de cet été avec les plagistes pour ne plus offrir de produits utilisant ces PUU, ainsi que le plan fédéral d'action contre les déchets marins, ou encore l'accord du gouvernement fédéral avec le secteur des cosmétiques contre la présence de micro-plastiques. Il insiste aussi sur la responsabilisation du consommateur, notamment grâce à l'étiquetage et à l'information, deux autres aspects de la proposition adoptée à Strasbourg. Plusieurs eurodéputés ont également marqué leur satisfaction. Les Verts font valoir leurs efforts pour l'interdiction de certains produits étiquetés abusivement comme biodégradables, les "oxoplastiques" qui se fragmentent en micro-particules de plastique tout aussi problématiques. La majorité des députés ont résisté au lobbying des industriels du plastique qui voulaient réduire la portée du texte ou encore échapper à la clause de "responsabilité élargie" les obligeant à supporter les coûts du ramassage des produits qu'ils fabriquent. Le député Mark Demesmaeker (CER, N-VA) a notamment insisté sur ce point, soulignant que la position européenne va plus loin que les actions de conscientisation existant déjà en Flandre. Pour Kathleen Van Brempt (S&D, sp.a), si les entreprises n'étaient pas mises à contribution, ce sont les communes et les contribuables qui en paieraient la facture. "Pour les bouteilles en plastique, nous avons déterminé qu'elles doivent être collectées séparément et recyclées à 90% d'ici 2025. La guerre contre les bouteilles en plastique est clairement déclarée", ajoute Marc Tarabella (S&D, PS). La proposition parlementaire permettra aussi de stimuler la recherche et l'innovation de solutions durables, note encore Hilde Vautmans (ADLE, Open Vld). (Belga)