Platini contre-attaque: la Fifa critiquée au passé et au présent

Platini qui se tourne vers la Cour européenne des droits de l'homme, un audit révélé par l'AFP sur les écarts passés à la Fifa, le Conseil de l'Europe qui dénonce la gouvernance du ballon rond: le sommet du foot et ses affaires, c'est une histoire sans fin.

. Nouveau terrain pour Platini

Ayant épuisé tous les recours en Suisse pour contester sa suspension par la justice interne de toute activité liée au football jusqu'en octobre 2019, Platini a déposé un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, comme l'a révélé mercredi le journal Le Monde.

"Il fallait d'abord que je perde tous les autres matches pour que j'entame celui là, mais, même si en ce moment je suis relégué en division inférieure, le championnat se joue jusqu'à la fin", expose à l'AFP, en filant la métaphore, l'ancien meneur de jeu des Bleus.

Ses avocats parisiens, William Bourdon et Bertrand Repolt, précisent à l'AFP que le "dossier est en instruction" et que cela "dépasse la personne de M. Platini, il faut arriver à une vraie moralisation de la gouvernance de la Fifa".

Qu'attend l'ex-triple de Ballon d'or de la CDEH? "Je dis à la Cour, +je suis la preuve vivante du mauvais fonctionnement des instances sportives+", confie-t-il à l'AFP.

Celui qui était alors président de l'UEFA avait été suspendu initialement 8 ans fin 2015 pour un paiement de 1,8 M EUR reçu de Sepp Blatter, ex-président déchu de la Fifa, sans contrat écrit. Peine réduite à 6 ans en appel, puis à 4 ans par le Tribunal arbitral du sport (TAS), plus haute juridiction sportive.

. Les dossiers du passé à la Fifa

L'AFP s'est procuré un rapport édifiant, couvrant la période d'activité 2006/2015 de la Fifa, réalisé par la société d'audit suisse BDO. Rendu en octobre 2017, il est resté jusque-là confidentiel.

Certes, c'est un document commandé par Gianni Infantino après son élection à la présidence de la Fifa, flatteur pour son bilan. Mais on y découvre les dysfonctionnements de l'ère Sepp Blatter/Jérôme Valcke, ex-N.1 et N.2 déchus, entre abus de jets privés et remboursements infondés.

L'audit souligne notamment "l'absence de règles claires", avec pour conséquence des remboursements de dépenses qui ne seraient "plus autorisées" selon les normes actuelles. Comme ces "deux anciens membres du Comité exécutif de la Fifa", dont les noms ne sont pas révélés, qui ont profité de ce flou pour récupérer "respectivement 780.000 et 390.000 dollars, et ce sur une période d'une année seulement"...

L'analyse stigmatise aussi "l'absence de procédure d'approbation" de l'utilisation des jets privés par Valcke, suspendu depuis et soupçonné de corruption par la justice suisse. Ainsi, la Fifa a-t-elle dépensé en moyenne 4,9 M USD par an pour ce moyen de transport entre 2010 et 2014, la somme grimpant à 7,9 M USD pour la seule année 2014. En 2016, première année du mandat d'Infantino, "les dépenses pour des vols en jet privé ont baissé de 88%" par rapport à la période 2010/14, souligne l'audit.

. Fifa, UEFA, dans le collimateur

Retour à Strasbourg. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) a demandé mercredi la mise en place d'un organe externe indépendant chargé de superviser la gouvernance des organismes de football, décrédibilisés par une série de scandales financiers.

"Trop peu d'argent nuit au football, trop d'argent tue le football. Il faut éviter que le football ne s'autodétruise", a averti la députée luxembourgeoise Anne Brasseur dans son rapport.

Un tel organe externe "serait chargé d'évaluer la gouvernance de la Fifa, de l'UEFA et des autres instances dirigeantes du football, y compris des aspects tels que l'intégrité des élections de leurs structures dirigeantes", précise la résolution.

"Il faut en finir avec la tendance de cacher, ignorer, minimiser, +bagatelliser+ les dérives", a soutenu Anne Brasseur. "Les parties concernées doivent coopérer pour mettre un terme à la démesure financière dans laquelle le football s'égare".

Anne Brasseur a recommandé à la Fifa et à l'UEFA "d'établir une 'table de travail' conjointe pour discuter du fair-play financier, de la propriété des joueurs, du statut des agents et des intermédiaires et d’autres questions".