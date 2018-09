Plus d'un consommateur sur deux prêt à rejoindre une entreprise dont il aime le produit

(Belga) Plus de la moitié (56%) des consommateurs, au niveau mondial, sont prêts à rejoindre une entreprise dont ils consomment et apprécient les produits ou les services, selon une étude menée par ManpowerGroup auprès de 18.000 candidats dans 24 pays. Dans le même ordre d'idées, 54% affirment qu'une mauvaise expérience lors du recrutement influencera négativement leurs décisions d'achat.

Le manque de transparence au niveau du salaire ou de la description de fonction (63%), l'absence de réponses lors de l'envoi d'une candidature (59%) ou une mauvaise expérience lors de l'interview (59%) sont les trois éléments qui ont le plus d'impact sur les intentions d'achat des candidats. Le peu d'intérêt accordé au développement durable ou à la responsabilité sociétale (26%), le manque de clarté dans la vision et la mission (25%) ou le peu d'attractivité de la culture d'entreprise (18%) influencent également l'image de l'entreprise. En outre, plus de huit candidats sur 10 (83%) déclarent partager leur mauvaise expérience de recrutement lors d'une conversation personnelle avec leurs amis ou connaissances, tandis qu'un sur cinq (19%) fera usage de la technologie pour communiquer son expérience autour de lui. 50% des candidats interrogés estiment qu'une expérience négative vécue par une connaissance pourrait avoir une influence sur leurs décisions d'achat. "À l'ère du digital, le processus de recrutement ne doit pas être considéré comme une simple transaction souvent automatisée et impersonnelle, mais plutôt comme une opportunité de bâtir des relations de confiance avec des futurs collaborateurs ou des futurs clients. Il s'agit donc de mettre en place une stratégie de recrutement qui fasse vivre une expérience de qualité au candidat en privilégiant avec lui le contact personnel à toutes les étapes du processus de sélection", préconise Sébastien Delfosse, responsable des ressources humaines de ManpowerGroup BeLux. (Belga)