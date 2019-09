Plus d'un million de bouteilles de vin wallon pour la cuvée 2019 qui sera "excellente"

(Belga) La cuvée 2019 des vins wallons sera marquée d'une "excellente qualité", a annoncé vendredi Pierre Rion, président de l'Association des vignerons de Wallonie (AVW), à l'agence Belga. En termes de quantité, les résultats devraient aussi être au rendez-vous, avec plus d'un million de bouteilles produites, même si certains vignerons ont accusé quelques pertes lors des gelées printanières.

Si le nombre de litres sera similaire à l'an dernier, le rendement est un peu moindre puisque une petite trentaine d'hectares se sont ajoutés à la production wallonne, passant de 165 en 2018 à 188 en 2019. Contrairement au reste du secteur agricole qui a souffert de la sécheresse, les vignes ne sont que très peu sensibles au stress hydrique, les racines allant puiser l'eau jusqu'à 25 mètres sous la terre. "La chaleur est justement très bonne pour les grappes car elle détruit les champignons. La culture en bio est dès lors plus facile", explique encore Pierre Rion. Les épisodes de grêle, orage, vent ou pluie sont bien plus destructeurs et "peuvent littéralement mettre un vignoble à terre". Les terres viticoles wallonnes ont toutefois, en large majorité, été épargnées. En outre, si le réchauffement climatique pose des problèmes de plus en plus conséquents dans certaines régions de France, c'est le cas contraire dans les contrées situées plus au nord. "La maturité en sucre et en acidité concorde davantage avec la maturité phénolique des raisins. Tout s'accorde pour trouver facilement le moment optimal de la récolte", détaille le président de l'association. Enfin, note encore M. Rion, un "éco-système" est en train de se développer en Wallonie. "Les vignerons se professionnalisent tant par la taille que par le matériel, des balades oenotouristiques s'organisent, des centres de formations ouvrent et affichent complet... Dans un an ou deux, 80 vignerons supplémentaires débarqueront", conclut celui qui prédit une progression marquée du secteur. (Belga)