Plus de 100 milliards de messages envoyés via Whatsapp le jour de la Saint-Sylvestre

(Belga) Plus de 100 milliards de messages ont été envoyés dans le monde via l'application Whatsapp lors du seul 31 décembre 2019. Il s'agit d'un record journalier en 10 ans d'existence pour le service de messageries propriété du réseau social Facebook, a annoncé Whatsapp sur son compte Twitter officiel.

Selon d'autres chiffres de la société, cités par des médias anglais, plus de 12 milliards de messages étaient des photos. Whatsapp revendique plus d'1,5 milliard d'utilisateurs actifs, ce qui en fait l'application de messagerie la plus populaire au monde. Elle est disponible presque partout dans le monde, à l'exception de la Chine. (Belga)