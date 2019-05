Plus de 150 logements seront construits sur le site de l'ancien athénée Folon à Wavre

(Belga) La première pierre du complexe immobilier "Val Vena" a été posée mardi à Wavre. Il s'agit de reconvertir le site de l'ancien athénée Folon,à proximité immédiate du centre-ville, en réhabilitant le bâtiment principal et en ajoutant cinq nouveaux immeubles. Le tout permettra de proposer 152 logements d'une, deux ou trois chambres ainsi que quelques lofts. La réalisation est un partenariat public - privé entre l'Agence de promotion immobilière du Brabant wallon (APIBW) et le promoteur DPI. L'opération permettra de vendre 88 de ces 152 logements à des prix plus avantageux que ceux du marché.

"La plupart des prix de l'immobilier en Brabant wallon sont en effet supérieurs aux capacités d'emprunt des ménages à revenus modérés. Ces derniers sont progressivement contraints de s'éloigner de la province pour trouver des logements à des prix plus accessibles. Sans intervention des autorités publiques, la mixité sociale pourrait, à moyen terme, être mise en péril au sein du territoire de la province du Brabant wallon", indique le président d'APIBW, Mathieu Michel. Dès lors, 88 logements de Val Vena seront vendus à des prix avantageux qui se situent, en fonction de la catégorie des appartements, entre 148.000 et 313.000 euros. Ils pourront notamment être acquis par de jeunes ménages dont les revenus sont supérieurs aux seuils fixés pour acquérir un logement social ou moyen, mais qui restent confrontés à des difficultés d'acquisition sur le marché libre de l'immobilier dans la province. Les 64 autres biens pourront être vendus au prix du marché (jusqu'à 401.000 euros) à toute personne ne rentrant pas dans les conditions fixées par l'APIBW. (Belga)