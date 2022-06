Plus de 19 millions de dollars pour un dernier déjeuner caritatif avec Warren Buffett

(Belga) Une personne va débourser 19 millions de dollars pour déjeuner avec le milliardaire américain Warren Buffett après avoir remporté la 21e et dernière édition de ces enchères annuelles au profit d'une ONG qui aide les SDF à San Francisco.

La vente a été ouverte dimanche dernier avec un prix de base fixé à 25.000 dollars, et s'est conclue vendredi soir à 19.000.100 dollars, a indiqué un communiqué du groupe de commerce en ligne eBay. Ces enchères sont organisées par eBay pour le compte de l'ONG Glide, qui lutte contre la pauvreté à San Francisco. Elle distribue des repas aux sans-abri, propose des refuges, des tests médicaux et des formations, notamment. Le riche donateur a souhaité rester anonyme. Il va passer un "après-midi inoubliable" avec le patron de la holding Berkshire Hathaway et sept autres invités au restaurant Smith & Wollensky Steakhouse à New York. Lors de la précédente édition, avant la pandémie, Justin Sun, un entrepreneur américain très actif dans les cryptomonnaies, avait mis sur la table 4,6 millions de dollars pour déjeuner avec Warren Buffett, un des pourfendeurs du bitcoin. Le multimilliardaire, cité dans le communiqué, a assuré avoir rencontré au fil des années "des gens intéressants venus du monde entier". "Leur point commun est qu'ils ont l'impression que l'argent va être bien utilisé", a-t-il ajouté. San Francisco comptait environ 8.000 sans-abri en 2019, d'après les statistiques de la ville.