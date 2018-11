Plus de 2.000 gestes de soutien à la campagne SNCB contre les agressions

(Belga) Dans le cadre de la campagne SNCB de sensibilisation des voyageurs pour que cessent les agressions à l'encontre de son personnel #StopAgressionsSNCB, un panneau interactif a circulé dans les cinq principales gares du pays durant deux semaines. Les navetteurs étaient invités à apposer leur main sur l'écran en soutien au personnel. Au total, plus de 2.000 personnes ont posé ce geste. Le panneau a commencé sa tournée à Bruxelles le 12 novembre avant de la terminer en gare d'Anvers ce lundi. La campagne se poursuit jusqu'à la mi-décembre sur les réseaux sociaux.

Après une baisse d'un tiers depuis 2012, le nombre de cas d'agression à l'encontre d'agents de la SNCB est en recrudescence depuis 2017. En l'espace d'une année, quelque 1.200 déclarations ont ainsi été comptabilisées, soit une augmentation de 11% par rapport à 2016. Les accompagnateurs de train en sont les cibles les plus fréquentes, neuf agressions sur dix étant dirigées contre eux. "La plupart des agressions débutent autour de tensions à cause d'un titre de transport non valable", explique Koen Kerckaert, directeur Transport à la SNCB. "Depuis septembre, le nouveau plan d'action a prévu un renforcement des patrouilles de Securail, plus de caméras de surveillance et nous veillons à travailler un maximum sur la digitalisation des billets afin d'éviter d'éventuels conflits." Mais il reste important de lancer un appel à tous nos voyageurs et de les sensibiliser à la problématique des agressions, selon la SNCB. En 2017, la SNCB comptait près de 400.000 passagers qui ne pouvaient présenter un billet valide. "La plupart des gens traitent nos employés avec respect, mais une petite minorité va trop loin et devient agressive", pointe M. Kerckaert. "Cette campagne vise à créer une vague de solidarité et à amener les gens à réfléchir à ce que l'on ressent lorsqu'on est victime d'une agression." (Belga)