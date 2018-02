Plus de 3.200 signatures pour sauver l'hypermarché de Belle-Île

(Belga) Plus de 3.200 signatures ont été récoltées en vue de la sauvegarde de l'hypermarché d'Angleur (Liège), menacé de fermeture fin juin 2018 dans le cadre du plan de restructuration de Carrefour, a indiqué vendredi Claude Fagnoul, délégué SETCa au Carrefour de la galerie commerciale Belle-Île, à l'issue de l'assemblée du personnel.

Les représentants syndicaux ont fait le point de la situation à la suite du conseil d'entreprise qui a eu lieu mercredi. "Le personnel en a marre car il estime que la direction n'apporte pas de réponses aux questions posées. Nous comprenons bien leur impatience, tout en leur expliquant que les choses prennent du temps dans le cadre de la loi Renault. Ce qui est certain à ce stade, dans le plan de restructuration, c'est que la fermeture du magasin de Belle-Île fin juin fait toujours partie des intentions", précise Claude Fagnoul. Parallèlement, des employés se sont mobilisés pour lancer une pétition. Celle-ci est disponible au centre d'accueil du magasin et sur internet (secure.avaaz.org). Plus de 3.200 signatures ont déjà été récoltées. "Aucune action n'est prévue ce week-end et rien n'est envisagé avant la fin de la semaine prochaine. Nous attendons le nouveau conseil d'entreprise, lundi et mercredi, ainsi que la rencontre avec la haute direction jeudi. Il y aura ensuite une assemblée du personnel vendredi matin", ajoute le délégué SETCa. Selon ce dernier, il y aurait eu des contacts entre la direction de Carrefour et le propriétaire de la galerie commerciale concernant le coût du loyer. "Malgré le rabais qui pourrait a priori être accordé, le magasin serait encore difficilement viable. Certes, il y a des clients fidèles qui y font leurs grosses courses mais vu sa localisation, c'est un magasin qui attire énormément de clients de passage", souligne Claude Fagnoul. A Belle-Île, quelque 140 travailleurs perdront leur emploi en cas de fermeture. (Belga)