Plus de 3,8 millions de voyageurs sont passés par l'aéroport de Charleroi au 1er semestre

Brussels South Charleroi Airport (BSCA) a vu transiter 715.629 passagers au cours du mois de juin, ce qui représente un record pour ce mois et une hausse de 5% par rapport à juin 2017, a annoncé l'aéroport wallon lundi dans un communiqué.

Les taux de remplissage des avions a atteint 90%, en hausse là aussi par rapport à juin 2017. Le mois de juin a été marqué par le lancement, le 3 juin, des vols vers Hong Kong de la compagnie Air Belgium. Pour l'ensemble du premier semestre, l'aéroport de Charleroi a accueilli plus de 3,83 millions de passagers, ce qui correspond à une augmentation de 7% par rapport aux six premiers mois de 2017. "Les résultats du premier semestre l'attestent: notre travail paie et nos atouts confortent notre position d'aéroport régional, à portée internationale", a salué le CEO de BSCA, Jean-Jacques Cloquet, cité dans le communiqué.