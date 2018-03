Plus de 50.000 euros d'amendes en une seule opération policière à Braine-l'Alleud

(Belga) Plusieurs zones de police du Brabant wallon ont participé mardi à une opération d'envergure menée depuis le parking du Mémorial 1815, au pied de la butte du Lion de Waterloo (Braine-l'Alleud). Mercredi, à l'heure du bilan de ces contrôles routiers ciblant aussi bien les véhicules légers des particuliers que les poids lourds (637 véhicules scannés par caméras intelligentes), les responsables ont précisé que plus de 52.000 euros avaient été générés par l'opération, dont un peu plus de 41.000 euros de taxes de circulation impayées qui ont pu être récupérés par le Service public de Wallonie (SPW).

Sur les 637 véhicules scannés par les caméras intelligentes du service taxes de la Région wallonne, 47 ont été contrôlés. Les intervenants ciblaient également les poids lourds, et en particulier ceux qui transportaient des produits dangereux. Dans ce cadre, le SPF Mobilité et Transports a saisi un véhicule et infligé des amendes pour 8.250 euros pour des infractions à la licence de transport et à la convention relative au transport international de marchandise par route. Le SPW Taxes, de son côté, a récupéré 41.387 euros pour des taxes de circulation impayées. Le SPF Douanes et accises a infligé deux amendes pénales pour un total de 2.080 euros. Quant aux zones de police de Waterloo, Braine-l'Alleud, La Mazerine, Nivelles-Genappe et la police fédérale de la route, qui participaient toutes à l'opération, elles ont saisi un véhicule pour défaut d'assurances et dressé divers procès-verbaux (défaut de contrôle technique, infraction à la législation sur le transport exceptionnel, etc). Au total, 52.569 euros d'amendes ont été distribués en une matinée. (Belga)