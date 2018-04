Plus de 640 ex-travailleurs de Caterpillar Belgium ont retrouvé un emploi

(Belga) Quelque 648 anciens travailleurs de Caterpillar Belgium à Gosselies (Charleroi) ont déniché un emploi après avoir transité par la cellule de reconversion, a indiqué vendredi la porte-parole du Forem, l'office wallon de l'emploi. La majorité d'entre eux (67%) ont signé un contrat à durée indéterminée, 16% ont obtenu un contrat à durée déterminé, 14% un contrat intérim et 3% sont devenus indépendants.

Plus de 1.850 travailleurs ont quitté Caterpillar Belgium entre la fin avril et la fin décembre 2017. Au sein de la cellule de reconversion mise en place par le Forem sur trois sites différents, la plupart a bénéficié d'un suivi individualisé. Outre les 648 ex-travailleurs recasés, 792 sont encore demandeurs d'emploi et 149 sont concernés par un régime de chômage avec complément d'entreprise. Enfin, 131 personnes se trouvent en incapacité de travail. (Belga)