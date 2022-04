Plus de 90% des assurés sinistrés ont été indemnisés, annonce Ethias

(Belga) Plus de 90% des assurés d'Ethias sinistrés lors des inondations de juillet 2021 ont été indemnisés, a annoncé vendredi l'assureur dans le cadre de la publication de ses résultats annuels.

Ethias fait état d'un bénéfice net de 190 millions d'euros pour son exercice 2021, "proche des prévisions", et en baisse par rapport aux 205 millions d'euros engrangés en 2020. Le résultat opérationnel des activités "Non-Vie" s'élève à 200 millions d'euros alors qu'il atteint 72 millions dans le segment "Vie". L'encaissement global se monte à 2,78 milliards d'euros, en progression de 49 millions d'euros. "Ce très bon résultat dépasse les prévisions et est à attribuer tant à l'assurance Vie que Non-Vie", précise l'assureur. Sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale, Ethias prévoit de verser un dividende de 105 millions d'euros à ses quatre actionnaires que sont l'État fédéral, la Région wallonne, la Région flamande et la société coopérative Ethias Co. (Belga)