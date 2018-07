Plus de cinq tonnes de cannabis saisies en France en une semaine

Plus de cinq tonnes de cannabis, d'une valeur estimée à 42 millions d'euros à la revente, ont été saisies en une semaine mi-juillet au cours d'opérations des douanes dans le sud-ouest de la France, a indiqué mardi le ministère de l'Action et des Comptes publics.

Au total, 5,2 tonnes de cannabis ont été interceptées (3,9 t de résine et 1,2 d'herbe) par les douaniers lors de contrôles de plusieurs véhicules en provenance d'Espagne et six personnes ont été interpellées.

Le 12 juillet, un camion frigorifique contrôlé à Hendaye abritait une cache aménagée où était dissimulée 1,3 tonne de cannabis.

Le 16 juillet, toujours à Hendaye, un faux déménagement entre l'Espagne et les Pays-Bas cachait le transport de 512 kg d'herbe de cannabis dissimulés dans des appareils électriques et des meubles.

Un chien renifleur a permis aux douaniers de Narbonne de saisir, le 17 juillet, 1,6 tonne de résine et 474 kg d'herbe, dissimulés au milieu d'un chargement de caisses en plastique lors du contrôle d'un poids lourd sur l'autoroute A9.

Une course-poursuite le 18 juillet sur l'A63 entre un utilitaire et les douaniers d'Arcachon a abouti à l'interception de 497 kg de cannabis.

Enfin, le 19 juillet, c'est également en pourchassant un trafiquant au volant d'une grosse cylindrée que les douaniers de Perpignan ont intercepté 780 kg de résine de cannabis.

En 2017, la douane française a saisi 46,1 tonnes de cannabis sur le territoire national (+ 31,3% par rapport à 2016) et 18,6 tonnes à l’étranger sur renseignement de la douane française.