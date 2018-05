Plus de CO2 dans l'air, moins de nutriments dans le riz

Le rejet croissant de dioxyde de carbone dans l'atmosphère fait perdre au riz une partie de sa valeur nutritionnelle, une conséquence potentiellement catastrophique pour des millions de gens en Asie chez qui le riz fait partie de l'alimentation de base.

"Nous démontrons que le réchauffement climatique, le changement climatique et en particulier les gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone, peuvent avoir un impact sur le contenu nutritionnel des plantes que nous mangeons", dit le coauteur Adam Drewnowski, professeur d'épidémiologie à l'Université de Washington. L'étude est parue mercredi dans la revue Science Advances.

"L'effet pourrait être dévastateur dans les pays consommateurs de riz, où environ 70% des calories et la plupart des nutriments viennent du riz", poursuit-il.

Les pays plus pauvres comme le Myanmar, le Laos et le Cambodge sont encore plus menacés.

L'expérience menée par les chercheurs a consisté à planter 18 variétés de riz différentes dans des champs au Japon et en Chine, avec certaines parties entourées d'un octogone de plastique de 17 mètres de large, à l'intérieur desquels la concentration en CO2 a été augmentée pour simuler celle qui est prévue au milieu du siècle, soit 568 à 590 parties par million contre 400 ppm aujourd'hui.

Résultat: le fer, le zinc, les protéines et les vitamines B1, B2, B5, et B9, qui aident le corps à convertir la nourriture en énergie, ont vu leur concentration réduite dans les riz ainsi cultivés, par exemple de 10,3% pour les protéines.

L'une des raisons suggérée est que la hausse du taux de CO2 augmente le contenu en glucides de la plante au cours de la photosynthèse, réduisant les protéines et minéraux.

Une autre étude publiée l'an dernier par des chercheurs d'Harvard avait conclu que le réchauffement climatique pourrait réduire le contenu en protéines de nombreux aliments, dont le riz, le blé, l'orge et les pommes de terre. Avec comme risque, à l'horizon 2050, de voir 150 millions de personnes supplémentaires souffrir de carence en protéines.