Plus de nouvelles à attendre de la direction de Thomas Cook ce lundi soir

Il n'y a plus de nouvelles à attendre de la part de la filiale belge de Thomas Cook ce lundi soir sur le futur des activités du voyagiste, a indiqué l'entreprise en début de soirée. "Toutes les portes restent ouvertes", confie une porte-parole et la direction continue son travail de prospection sur les possibilités qui s'offrent à elles.

Les activités de Thomas Cook en Belgique restent opérationnelles pour le moment, continue-t-on donc d'affirmer au sein du voyagiste, quelques heures après la faillite de la maison-mère Thomas Cook Group Plc au Royaume-Uni. La filiale belge tente de limiter les conséquences de la faillite du groupe. Aucune communication plus précise sur les conséquences de ce dépôt de bilan n'est encore attendue ce lundi soir, selon la porte-parole. Le point de la situation reste dès lors similaire à ce qui a été indiqué plus tôt dans la journée. Près de 10.000 Belges sont actuellement en vacances via un voyage réservé par Thomas Cook Belgique. Sauf indication contraire, les personnes qui doivent partir dans les prochaines heures pourront bien le faire. L'entreprise n'accepte en revanche aucun nouveau client jusqu'à nouvel ordre, "par précaution". Il n'est ainsi plus possible de faire des réservations sur le site internet. Les agences de voyage physiques, qui ont ouvert leurs portes ce lundi pour rassurer/informer les passagers, devraient également l'être ce mardi. Le fonds de garantie de voyage n'a, lui, pas encore été activé. Cela ne se produira que si l'entreprise est déclarée en faillite en Belgique également. Thomas Cook Belgique relève de Thomas Cook Europe Continentale, dont l'Allemagne est le marché principal. (Belga)