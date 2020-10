Plus question de reporter le paiement de son crédit hypothécaire, la mesure prend fin

Notre économiste Bruno Wattenbergh distille ses conseils pour RTLINFO. Ce matin, il évoque suspension du report des paiements des crédits hypothécaires des ménages.

- Une des mesures visant à aider les ménages en difficulté financière à cause du Coronavirus peut s’arrêter aujourd’hui ?

Oui en effet. Il s’agit de la fin du report des paiements des crédits hypothécaires des ménages. Souvenez-vous au début de la crise un accord avait été conclu entre le secteur financier et le gouvernement fédéral pour aider les ménages à faire face aux conséquences économiques de la crise du coronavirus. Le système prévoyait un report de 6 mois, jusqu’à la fin 2020, et sans frais administratifs ou de dossier, du remboursement des crédits hypothécaires. Mais le report de ce remboursement ne pouvait excéder une durée de 6 moi.

- Qu’est-ce que cela veut dire concrètement?

Que les ménages qui avaient demandé et obtenu cette suspension en avril ou en mai et qui n’ont pas demandé la prolongation de celle-ci ne devront pas oublier de recommencer à rembourser, ce mois-ci ou le mois prochain. Mais aussi de vérifier si le montant de leur domiciliation ne doit pas être changé.

- Pourquoi ?

Car entre temps, il pourrait y avoir une différence au niveau du calcul des intérêts de leur PH, comme on dit dans le jargon.

C’est logique, puisque pendant 6 mois, ces ménages n’ont pas payé le capital, celui-là peut être reporté simplement mais ils n’ont pas non plus payé les intérêts, le loyer de l’argent qu’il faudra régler à la banque.

Mais attention, ce n’est pas le cas des ménages dont le revenu mensuel net est inférieur ou égal à 1.700€. Ils paieront le même montant qu’avant la suspension du remboursement. Cadeau du secteur financier.

- Comment calcule-t-on ce revenu mensuel net ?

Cette appellation de net est trompeuse. Ce n’est pas le salaire net, mais un revenu du ménage net. On prend le revenu, salaire ou allocation, auquel on ajoute les pensions alimentaires et les revenus locatifs, mais sans tenir compte des allocations familiales et surtout en déduisant les éventuels crédits à la consommation et crédit hypothécaire.

- Et si ces ménages sont toujours en difficulté financière, par exemple des indépendants qui n’ont pas encore repris ou des salariés en chômage corona?

Et bien bonne nouvelle. Ceux qui sont toujours en difficulté peuvent demander une prolongation de cette mesure jusqu’au 31 décembre 2020.

- Est-ce que l’on dispose d’informations pour savoir si cette mesure a bénéficié à des nombreux ménages ?

Et bien à priori, moins de 10% des ménages ayant contracté un prêt hypothécaire ont sollicité une telle suspension. 5% des clients seulement chez Belfius, moins de 8% chez BNP Paribas.