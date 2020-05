Plusieurs blessés dans un accident survenu à bord d'un navire en construction pour DEME

(Belga) Plusieurs personnes ont été légèrement blessées samedi dans un accident sur un navire en construction pour l'entreprise de dragage DEME à Rostock, en Allemagne, a annoncé l'entreprise samedi soir dans un communiqué.

"Un accident grave s'est produit à bord du navire d'installation offshore 'Orion 1' durant des essais de mise en charge de la grue", explique DEME. Le navire, qui est en cours de construction, est la propriété de COSCO (QIDONG) OFFSHORE CO et se trouve actuellement à quai le long des ateliers de fabrication de Liebherr à Rostock où la grue de levage est soumise à différents tests de mise en charge. Il est prévu que le navire soit livré à DEME dans la deuxième quinzaine de mai, poursuit l'entreprise. La grue a subi d'importants dégâts, selon DEME. L'ampleur exacte de ceux-ci ainsi que les dommages au navire lui-même devront être évalués dans les prochains jours et les prochaines semaines. Cinq personnes ont été légèrement blessées selon la police de cette ville portuaire de la Baltique. Deux d'entre-elles ont dû recevoir des soins à l'hôpital. Environ 120 personnes se trouvaient à bord du navire au moment de l'accident. (Belga)