PME: lancement d'une nouvelle plateforme numérique dédiée à la propriété intellectuelle

(Belga) Cinq organisations gouvernementales belges et néerlandaises lancent une plateforme numérique commune dédiée aux droits de propriété intellectuelle, à l'occasion de la journée mondiale consacrée à cette cause, annonce mardi le SPF Economie. Cet outil baptisé "Create, Protect & Benefit" informera les trois millions d'entreprises du Benelux sur l'importance et la plus-value de la propriété intellectuelle.

D'après les statistiques, seules 9% des entreprises belges ont enregistré un ou plusieurs droits de propriété intellectuelle. Pourtant, les PME possédant des marques, modèles et brevets enregistrés génèrent en moyenne jusqu'à 68% de revenus en plus par travailleur. C'est le constat révélé par une enquête européenne menée l'an dernier auprès de 127.000 entreprises européennes. "De nombreuses entreprises s'imaginent que les droits de propriété intellectuelle ne sont utiles qu'en cas d'invention high-tech. Pourtant, une grande partie de ce qu'une entreprise développe ou détient peut être protégée, d'un banal garde-boue au code source d'une application d'une entreprise ou un produit", relève le SPF Economie. "L'enregistrement de droits de propriété intellectuelle permet d'investir dans l'avenir de l'entreprise en protégeant ses innovations. C'est un facteur essentiel pour faire croître le chiffre d'affaires des entreprises", poursuit-il. La plateforme, Create, Protect & Benefit, est le fruit d'une collaboration entre le SPF Economie, l'Agence flamande pour l'innovation et l'entrepreneuriat (VLAIO), le Groupe SOWALFIN, l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (BOIP) et Octrooicentrum Nederland. Elle s'articule autour de douze guides pratiques et rassemble des témoignages vidéo de quelques CEO d'entreprises flamandes, wallonnes et néerlandaises. (Belga)