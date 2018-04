Poissons d'avril: des chients-robots à la police, des livraisons de repas à la SNCB

(Belga) Cette année, le premier avril coïncide avec la distribution des oeufs de Pâques et les traditionnelles blagues distillées dans les journaux mais aussi par la police et la SNCB.

La police fédérale indique sur sa page Facebook qu'elle fera appel à des chiens-robots pour détecter de la drogue. "Un chien-robot pour non seulement détecter de la drogue mais aussi dire de quelle drogue il s'agit", souligne la police. "La prochaine génération pourra lire la carte d'identité du suspect et dresser un procès-verbal". La police précise que le robot sera en démonstration dimanche sur le Vismet (marché aux poissons) à Bruxelles où de la drogue sera cachée dans des poissons. A la SNCB, on se lance dans l'économie collaborative avec de la livraison de repas à bord des trains. Le service baptisé "Delitrain" ne servira toutefois que des plats froids. Le "sushi d'avril" fait l'objet d'une réduction spéciale en ce 1er avril. De nombreuses entreprises commerciales ont également surfé sur la vague pour faire parler d'elles. La chaîne de magasins de jouets Dreamland annonce ainsi que ses magasins ne seront accessibles qu'aux enfants: "Seuls les enfants pourront encore entrer dans nos magasins. Un espace réservé aux adultes sera installé dans les magasins où ils pourront attendre leurs bambins dans le calme. N'oubliez pas de laisser votre carte aux enfants !".