Pollution: le Brésil inflige une amende de 38 millions de dollars au minier Anglo American

Le Brésil a infligé mercredi une amende de 125,6 millions de réals (environ 38 millions de dollars) au groupe minier britannique Anglo American après une pollution d'une rivière provoquée par du minerai de fer.

Le premier incident, qui remonte au 12 mars, avait contraint Anglo American à suspendre ses opérations pendant deux semaines.

Une fuite de 474 tonnes de pulpe de minerai de fer qui s'étaient échappées d'un conduit avait contaminé la rivière de Santo Antonio do Grama, une ville de 4,2 millions d'habitants située dans l'Etat régional de Minas Gerais.

Cette infiltration avait "entraîné un dommage ou un risque pour la santé publique (...)", a indiqué la Secrétaire de l'Environnement et du Développement durable de l'Etat de Minas Gerais, cité par l'agence d'information de l'Etat fédéral brésilien.

Dans le traitement en pulpe du minerai, de l’eau lui est ajoutée à la séparation. Pour récupérer uniquement le minerai concentré, cette eau est éliminée.

La deuxième fuite, intervenue le 29 mars et qui concerne 647 tonnes de pulpe de minerai de fer, a entraîné une nouvelle interruption de travail pour trois mois.

La multinationale a affirmé dans un communiqué "prendre tous les moyens pour minimiser les effets des incidents des 12 et 29 mars, dont la suspension immédiate de ses opérations, le travail de nettoyage de la rivière de Santo Antonio do Grama et le dialogue permanent avec les habitants".

Elle a indiqué qu'elle analysait l'infraction et qu'elle se prononcerait "en temps voulu".

En 2015, la rupture d'un barrage proche de Mariana, la plus vieille ville du Minas Gerais, et appartenant à l’entreprise Samarco, filiale des groupes Vale et BHP Billiton, avait entraîné une pollution sans précédent au Brésil et causé la mort de 19 personnes.