Pologne: les évêques dénoncent "l'endoctrinement LGBT" chez Ikea

(Belga) Les évêques catholiques polonais ont dénoncé samedi "l'endoctrinement LGBT" exercé, selon eux, par le groupe suédois Ikea, et ont pris la défense d'un salarié récemment limogé qui, des extraits de la Bible à l'appui, s'y était opposé.

Selon Ikea, l'employé a tenu des "propos discriminatoires" après la publication dans le courrier interne du groupe d'un article exposant la politique de tolérance de Ikea, à l'occasion de la Journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie célébrée le 17 mai. "Du point de vue de la loi et surtout de la bienséance et du bon sens, il est inadmissible d'attaquer l'employé de Ikea qui a refusé l'endoctrinement LGBT sur le lieu de travail", ont écrit les évêques dans un communiqué publié sur le site de l'épiscopat de Pologne. Selon le groupe, les propos de son ex-salarié ont pu "offenser les biens et la dignité de membres de la communauté LGBT" alors que la politique du groupe est de "ne pas tolérer la discrimination et des attitudes d'exclusion". L'homme, identifié par la presse comme Tomasz K., avait cité dans ses courriers et propos des passages de l'Ancien testament indiquant notamment que les homosexuels "seront mis à mort, leur sang retombera sur eux" (Livre du Lévitique, ndlr). Les évêques membres du conseil épiscopal à l'apostolat des laïcs, ont "félicité M. Tomasz pour son courage à professer et défendre la foi dans la vie quotidienne", une attitude "digne de reconnaissance et exemplaire". Les prélats ont évoqué à l'occasion les sentiments de "dégoût, de tristesse, de souci pour l'avenir et même d'insécurité", provoqués, selon eux, par les activistes LGBT et les journalistes qui les soutiennent. Ils ont dénoncé à l'occasion "l'attitude de nombre d'enseignants marquée de propagande LGBT". "Nous prions Dieu qu'il nous protège contre l'abjection", ont insisté les évêques de Pologne, pays considéré toujours très fidèle à l'Eglise catholique. Tomasz K. a annoncé son intention de saisir la justice de son affaire. (Belga)