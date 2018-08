Porsche compte faire des économies de 6 milliards d'euros d'ici 2022

(Belga) Le constructeur allemand de voitures de luxe, Porsche, entend économiser plusieurs milliards d'euros ces prochaines années. "Nous avons l'intention de lancer un programme prévoyant l'économie de plusieurs milliards d'euros dans les trois prochaines années", a indiqué le responsable Oliver Blume aux journaux Stuttgarter Zeitung et Stuttgarter Nachrichten. Entre 2019 et 2022, la société chercherait à réduire ses dépenses annuelles de deux milliards, selon les journaux.

Une bonne partie des six milliards d'euros va être trouvée en améliorant les processus de production et en réduisant le coût des matériaux. Selon la presse allemande, les frais de personnel ne seraient pas visés et aucun emploi ne serait supprimé. Porsche a réalisé au premier semestre un chiffre d'affaires de 12,3 milliards d'euros, en hausse de 4% par rapport à la même période l'an dernier. Le résultat d'entreprise a augmenté d'un pour cent, à environ 2,2 milliards d'euros. Le constructeur investit des milliards dans la mobilité électrique, mais profite surtout, selon lui, de la hausse des ventes sur les modèles 911 et Panamera. La société connaît une croissance à deux chiffres pour ces deux véhicules onéreux.