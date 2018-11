Positive Belgium: Sirris veut aider les entreprises à innover en choisissant la bonne technologie

L'opération Positive Belgium nous emmène aujourd'hui à Seraing, où se situe le centre collectif de l’industrie technologique Sirris. Une entreprise qui aide les industriels dans leur démarche d'innovation technologique.

Dans le monde actuel, les entreprises technologiques doivent faire face à de nouveaux défis. L'un d'entre eux est d'innover constamment afin de ne pas sombrer dans un marché devenu très concurrentiel.

Pour les industriels, il est donc important de savoir quelle technologie choisir pour rester à la pointe de l'innovation. C'est pour y parvenir que Sirris a été créé. L'objectif ? Aider les industriels à opter pour la technologie idéale, en permanence.

"Quand un industriel se présente chez nous avec l'idée d'un nouveau produit, nous allons l'aider à développer le concept, le produit, jusqu'à la pré-industrialisation", explique Herman Derache, Directeut Général de Sirris. "Comme cela, il pourra ressortir avec un premier prototype qui pourra être testé sur le marché et garantir un succès plus grand de l'innovation".

Selon lui, en Belgique, innover est parfois devenu compliqué. "Cela devient de plus en plus difficile. D'un côté, il y a de plus en plus de concurrence mondiale, les clients finaux sont aussi de plus en plus exigeants et demandent des produits personnalisés. De l'autre côté, il y a une panoplie de technologies disponibles", explique-t-il. "Pour l'industriel, c'est très difficile de faire les bons choix. Les faire vite et innover, avec succès, c'est le grand challenge. Pour ça, nous avons 150 experts qui vont aider l'entreprise à faire ses choix, mais de façon neutre. On va l'aider pour qu'il puisse générer son innovation avec succès, dans son marché".

Mais quelle est la clé pour réussir son innovation permanente ? "Je dirais que la clé, c'est cette vitesse", explique Herman Derache. "Mais pour le faire, il ne faut pas le faire seul. Parce que la technologie exige un savoir-faire que chaque industriel ne rencontre que tous les deux ou trois ans. Dans les centres collectifs comme Sirris, nous avons des experts qui aident des centaines d'entreprises à faire les mêmes pas. La clé, pour moi, c'est d'avancer et de se faire aider par des experts", conclu notre invité.

L'occasion de se faire aider afin d'assurer un bon positionnement sur un marché technologique compliqué, exigeant et intéressant. Pour y parvenir, Sirris vient d'investir 850.000 euros dans son programme d'accompagnement.