Pourquoi l'année 2020 a-t-elle été historique pour l'entreprise Lego ?

L'expert en Economie Bruno Wattenbergh passe en revue ce lundi les entreprises qui ont bénéficié de la crise du Covid, dont une inattendue: l'entreprise danoise Lego.

Des entreprises de certains secteurs ont bien tiré leur épingle du jeu pendant la crise du COVID ?

En gros, ce sont les entreprises de la vente au détail alimentaire, les entreprises des secteurs bancaires et assurances, de l’information et de la communication qui ont le moins souffert selon la Banque Nationale de Belgique.

Et est-ce que les Belges ont continué à entreprendre ?

Exactement et à la limite, c’est plus surprenant : Il y a eu plus d’entreprises créées en Belgique en 2020 qu’en 2019. Alors qu’à priori on aurait pu penser à une dynamique inverse. Mais il est encore trop tôt pour comprendre si ces entreprises sont vraiment durables. Ou si elles ont bénéficié d’un effet d’aubaine temporaire.

Parmi ces secteurs qui se sont bien comportés, il y a le secteur du jeux …

Oui. Avec des confinements un peu partout dans le monde, des écoles qui ont temporairement été fermées, des loisirs et des voyages limités, les familles ont redécouvert les jeux de sociétés.

Et surtout les Legos ?

La firme danoise a publié la semaine passée ses résultats pour l’année 2020 et celle-ci marquera son histoire car il s’agit tout simplement de la meilleure année du groupe Lego depuis sa création. Alors soyons de bon compte, Lego en difficulté pendant quelques années a été obligé de se réinventer, de se repositionner et d’être gérée de manière plus professionnelle. Cette année exceptionnelle n’est pas due qu’au COVID, mais la crise a clairement contribué à cette performance extraordinaire. Parents et enfants ont redécouvert le plaisir de jouer avec les petites briques en plastique.

LEGO a ainsi crû de 13% en chiffre d’affaire et tutoie les 6 milliards d’€ et se permet un bénéfice net de près de 20%.

Et ce succès est notamment dû à sa stratégie de licence ?

Exactement. Que ce soit les licences Star Wars ou Super Mario. Les ensembles de Lego Star Wars ont été le 2ème thème le plus vendu l’année passée, juste derrière les ensembles Lego Technic consacrés aux plus grands enfants Quant à la licence Lego Super Mario lancée au milieu de l’année 2020 avec Nintendo, il s’agit tout simplement du meilleur lancement de l’histoire du groupe.

