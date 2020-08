Pourquoi le célèbre jeu vidéo Fortnite a-t-il disparu du magasin d'applications d'Apple et Android ?

Des millions de joueurs sont actuellement privés de leur jeu vidéo préféré sur smartphone et tablette. Ils sont les victimes d'une révolte de l'entreprise qui développe Fortnite (Epic Games), qui ne supporte plus les commissions imposées par les magasins d'applications d'Apple et Google. La bataille s'annonce compliquée...

Si vous ne l'avez pas remarqué, l'un de vos enfants vous en a certainement parlé: le jeu vidéo le plus populaire de ces dernières années a été banni de l'App Store (la boutique de téléchargement d'application d'Apple, pour les iPhone et iPad) et du Google Play Store (son équivalent sur les appareils Android).

Mais pourquoi donc Fortnite, un jeu de type Battle Royale (en ligne, des joueurs s'affrontent durant une durée déterminée dans une arène dont la taille rétrécit progressivement) qui a déjà tenté 350 millions de personnes depuis sa sortie en 2017, est-il en guerre ouverte avec Apple et Google ?

Des commissions de 30%

C'est une histoire de gros sous, comme vous l'imaginez. Epic Games, l'entreprise américaine qui développe Fortnite, juge indécente la commission (30% à la base, mais ça peut varier par la suite) ponctionnée par Apple sur chaque transaction ayant lieu au sein des applications présentes sur l'App Store. Exemple: si vous y achetez un jeu vidéo 1€, l'éditeur touchera 70 centimes et Apple touchera 30 centimes. Idem pour un achat à l'intérieur de l'application, comme dans Fortnite, pour s'offrir une nouvelle tenue.

Epic Games a décidé au début du mois d'août de contourner ce système de commission qu'il juge excessif, en instaurant sa propre monnaie au sein de l'application, contournant les systèmes de paiement intégrés par défaut (ce qui au passage a fait baisser les prix pour les joueurs).

"Epic Games a pris la décision malheureuse d’enfreindre les règles de l’App Store, qui s’appliquent à tous les développeurs et sont conçues pour que le magasin soit sécurisé pour nos utilisateurs", a déclaré Apple à l’Agence France-Presse (AFP). "En conséquence, Fortnite a été retiré du magasin".

Des abus de position dominante ?

Voilà pour les explications. Derrière celles-ci se cachent des enjeux importants pour tous les développeurs d'application, pour les utilisateurs et pour les fameux "abus de position dominante" dont sont régulièrement accusés les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft). Des accusations qui se transforment souvent en amendes colossales, des milliards d'euros exigés par un pays ou l'Union européenne. De nombreux cas sont en cours de débat au sein des tribunaux.

Epic Games savait que sa tentative allait faire scandale, que son jeu allait être retiré des magasins d'application d'Apple et Google, et que tout le monde allait en parler. Il a même décidé d'attaquer Apple en justice dans la foulée du bannissement de Fortnite. Ayant l'opinion public avec lui (tous les joueurs déçus de ne plus pouvoir télécharger ou mettre à jour le jeu vidéo sur leur smartphone ou leur tablette), Epic Games espère faire changer les choses. "Apple est plus gros, plus puissant, plus enraciné et plus pernicieux que les monopoles d’antan", peut-on lire dans la plainte déposée devant un tribunal fédéral aux Etats-Unis.

Qui cédera le premier ?

Reste à voir qui cédera le premier. Apple et Google n'ont évidemment pas envie de renoncer à une source de revenus colossale, à cet argent si facilement gagné. En réagissant fermement, ils veulent étouffer dans l'œuf un début de révolution des développeurs et éditeurs d'application. D'un autre côté, tous ces éditeurs, donc Epic Games, ont besoin de cette porte d'entrée officielle pour les smartphones et tablettes que sont les magasins d'application.

Notez cependant que, durant quelques années, Fortnite n'était accessible qu'en téléchargement alternatif sur les smartphones Android (on devait aller sur le site de Fortnite, sans passer par le Play Store de Google), et n'existait pas sur iOS (qui ne permet pas d'installer des applications autrement qu'en passant par son App Store). Puis Epic Games a changé d'avis, se pliant aux règles des commissions, avant de se révolter cet été.

On attend avec impatience le prochain épisode, mais il passera sans doute par les tribunaux... Apple fait actuellement pression sur Epic Games en le menaçant de bannir son Unreal Engine, une technologie qu'il met à disposition d'autres développeurs de jeux et d'applications et sur laquelle il gagne beaucoup d'argent.

Notez bien que Fortnite peut toujours être téléchargé gratuitement sur PC et consoles de jeu, où les commissions sont moindres.