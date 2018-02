Bourses : plongeon des places asiatiques après celui de Wall Street

Après le plongeon de Wall Street et Tokyo, on pouvait s'attendre au pire mardi matin en Europe, mais les marchés devaient rapidement y refaire une partie de leurs pertes initiales. L'indice BEL 20, qui avait chuté de 3,7 pc, ne perdait plus que 2,1 pc en s'inscrivant à 3.913 points vers 11 heures avec tous ses éléments dans le rouge.

Les places financières asiatiques, Tokyo en tête, ont plongé mardi, emboîtant le pas à Wall Street où les investisseurs ont soudainement cédé à l'affolement après plusieurs mois d'euphorie boursière.

A la Bourse de Tokyo, l'indice vedette Nikkei a lâché 4,73% en clôture après être tombé de plus de 7% en séance, du jamais vu depuis l'élection en 2016 de Donald Trump à la Maison Blanche qui avait provoqué un mouvement de panique ponctuel.



Ailleurs dans la région, Sydney a fini en baisse de 3,20%, Hong Kong perdait 4,4% à une heure de la clôture, tandis qu'en Chine continentale, l'indice composite de Shanghai abandonnait plus de 3%.



L'année 2018 avait pourtant bien commencé, les indices enchaînant les records à New York, mais vendredi la publication aux Etats-Unis du rapport mensuel sur l'emploi a subitement changé la donne.



Bonne nouvelle pour l'économie américaine, l'annonce d'une augmentation significative des salaires en janvier a eu un effet dévastateur sur les marchés en ravivant les craintes d'inflation, et donc d'un resserrement monétaire américain à un rythme plus rapide que prévu.



Dans la foulée, les taux de rendement des bons du Trésor se sont enflammés et Wall Street a trébuché.



Lundi, les pertes se sont accrues et l'indice vedette Dow Jones a chuté de près de 1.600 points en séance, avant de clôturer en baisse de 4,60%.



"Les investisseurs sont convaincus que l'inflation revient et que les taux d'intérêt vont grimper plus haut que ce qui avait été anticipé", a résumé Stephen Innes, responsable des transactions Asie-Pacifique chez Oanda, interrogé par l'AFP.



Tout comme les donneurs d'ordres se détournent des actions, plus risquées que les obligations, ils se réfugiaient mardi vers le yen, valeur refuge prisée en période d'incertitudes.



De même l'once d'or montait-elle à 1.343 dollars vers 07h00 GMT, contre 1.333,60 dollars lundi soir.





'Choc'





Après la fièvre qui s'était emparée des marchés ces dernières semaines, "cette soudaine baisse est un choc", a commenté auprès de l'AFP Toshihiko Matsuno, de SMBC Nikko Securities.



Les marchés entrent maintenant "dans une phase de correction", a-t-il ajouté, avec un déclin de plus de 10% pour l'indice Nikkei par rapport au plus haut du 23 janvier, tout comme le Dow Jones avait lâché lundi plus de 10% en séance par rapport à son record du 26 janvier.



Déjà chahutées lundi, les Bourses européennes, qui s'apprêtaient à ouvrir, risquent de vivre une nouvelle séance difficile, sans forcément céder à la même panique qu'en Asie où "les places ont tendance à surréagir", note M. Innes.



Autre actif risqué délaissé, la devise virtuelle bitcoin, en forte baisse depuis plusieurs semaines, poursuivait sa chute mardi, tombant même brièvement sous les 6.000 dollars alors qu'il frôlait les 20.000 dollars en décembre. Il évoluait autour de 6.260 dollars vers 07h00 GMT.



Toutefois, malgré ces impressionnantes dégringolades, les observateurs restaient sereins. "Le moment était venu d'une correction", estime Stephen Innes qui ne voit pas là les prémices d'un "krach".



"Nous pensons que c'est une correction saine et en même temps éphémère", renchérissait Peter Garnry, analyste de Saxo Bank.



"Il y a même des possibilités d'achats, peut-être pas aujourd'hui, mais plus tard dans la semaine, après ces massifs mouvements de ventes", soulignait de son côté pour l'agence Bloomberg Sean Fenton, responsable de portefeuille chez Tribeca Investment Partners à Sydney.

La Bourse de Paris gagnée par la panique venue des Etats-Unis (-2,71%)

La Bourse de Paris a ouvert en forte baisse (-2,71%) mardi, gagnée par la panique venue de Wall Street qui a décroché de façon spectaculaire la veille.



A 09H11, l'indice CAC 40 dévissait de 143,24 points à 5.142,59 points. La veille, il avait déjà fini en nette baisse de 1,48%, à son plus bas niveau de l'année.



"L'Europe se retrouve face à une vague rouge après le bain de sang sur les marchés américains" et ce "moins de deux semaines après un sommet historique" atteint par Wall Street, estime Jasper Lawler, analyste chez London Capital Group.



A Wall Street lundi, l'indice vedette de la place new-yorkaise a drastiquement chuté après plusieurs mois d'euphorie boursière, et mardi matin l'affolement gagnait les places asiatiques. A la bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a ainsi terminé sur une chute de 4,73%.



Selon les experts de Mirabaud Securities Genève, "la séance d'aujourd'hui sera extrêmement importante (peut-être la plus importante depuis le début de l'année), car elle va tester les nerfs des investisseurs et confirmer (ou non) si nous sommes rentrés" dans une phase de baisse du marché, "ce que nous ne pensons pas".



Du côté des indicateurs, le commerce extérieur américain en décembre et pour 2017 est attendu.



L'Allemagne a publié pour sa part avant l'ouverture des marchés, ses commandes industrielles de décembre marquées par un fort rebond.



Sur le terrain des valeurs, les secousses qui agitent l'indice n'épargnaient quasiment personne et tout le CAC 40 évoluait dans le rouge.



BNP Paribas perdait ainsi 4,42% à 62,49 euros. Le groupe bancaire s'est pourtant dit mardi bien parti dans la conduite de son plan stratégique pour 2020, après avoir pu en 2017 contenir les affres des taux bas.



Safran reculait lui aussi (-2,96% à 82,74 euros) malgré la réussite de son OPA sur l'équipementier Zodiac Aerospace (-0,04% à 24,97 euros), dont il a pris 79,74% du capital à l'issue de la première partie de l'offre lancée fin décembre, pour donner naissance à un géant aéronautique.