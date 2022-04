Pourquoi Netflix s'est-il écrasé en bourse cette semaine?

Ce matin, nous allons parler médias. Je vous propose de comprendre pourquoi le pionnier du secteur du streaming, Netflix, vient de trébucher fortement en bourse cette semaine. En réponse à la publication de mauvais résultats et de mauvaises prévisions, Netflix a en effet perdu plus de 35% de sa valeur en bourse. En pratique, le pionnier du streaming a expliqué avoir perdu 200.000 abonnés au cours de ce seul premier trimestre de 2022. Alors que dans les perspectives que l’entreprise avait communiqué aux milieux boursiers, elle espérait gagner 2,5 millions de nouveaux abonnés. Cela a donc fait l’effet d’une douche froide. Pire, selon Netflix, les pertes d'abonnés devraient même se poursuivre dans un futur proche.

Pourtant Netflix était le grand gagnant de la pandémie. Les abonnements avaient fortement augmenté à cause des centaines de millions de personnes confinées à cause du covid-19. Netflix espérait bien que cette hausse perdure mais c’est l’inverse qui s’est produit. Cette chute n'est toutefois pas une surprise. D’abord, avant même la chute de ce mercredi, l'action Netflix affichait déjà un fort recul depuis son dernier sommet atteint le 17 novembre 2021. Ensuite, parce que d’autres acteurs dans le streaming vidéo sont aussi touchés par cette baise.

Nombre d’investisseurs s'interrogent dès lors sur la pérennité post-covid de l'industrie du streaming vidéo. Et, ces interrogations, on peut les comprendre post-covid car le marché du streaming parait vraiment saturé. Il y a de plus en plus d’acteurs, notamment Disney, Warner Bros Discovery, et donc de plus en plus de concurrence.

Dans ce contexte, gagner de nouvelles parts de marché va être très couteux pour tout le monde. Par ailleurs, chacun a pu constater la forte inflation actuelle. Et les effets de celle-ci commencent à se voir, avec une fréquentation moindre dans les magasins, dans les restaurants. Manifestement, une partie non-négligeable des consommateurs, en Belgique et ailleurs, ont commencé à arbitrer entre leurs dépenses. Et il semble que l’abonnement Netflix passe parfois à la trappe. Vous rajoutez à cela le bien connu piratage que Netflix ne parvient pas à juguler et il est peu probable que le secteur rebondisse.

Je ne cite pas Amazon ni Apple qui sont aussi des entreprises de streaming parce que celles-ci ne sont pas des "pure players". Ces deux groupes sont forts diversifiés dans d’autres secteurs que le streaming. Et pourtant, Amazon paie quand même cette dynamique baissière, Apple restant stable.

Le secteur devrait se consolider dans les prochaines années.