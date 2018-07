Préavis de grève déposé chez Aviapartner à Bierset

(Belga) Un préavis de grève a été déposé, en front commun syndical, chez Aviapartner, une société fournissant différents services d'assistance sur le site de Liege Airport, a-t-on appris vendredi auprès de la CSC Liège-Huy-Waremme.

Les raisons de la mauvaise humeur qui règne chez Aviapartner sont un manque d'effectif et de matériel adéquat ainsi qu'une trop faible transparence dans le fonctionnement. Le ras-le-bol étant à son comble, un préavis de grève a été déposé vendredi, en front commun. "Il manque par exemple des charriots pour tirer du matériel. Pas plus tard que jeudi, vu qu'il n'y avait pas de charriot pour pousser des groupes électriques jusque l'avion, un travailleur a pris l'initiative de pousser à la main alors que cela pèse 2,8 tonnes. On lui a dit qu'il n'avait pas à faire cela, ce qui est vrai car il aurait pu se blesser, mais il a agi de la sorte pour que l'avion parte à l'heure", raconte Michel Gretzer, permanent CSC Transcom. Les conditions de travail sont apparemment difficiles au sein de cette entreprise, en activité 24 heures sur 24 sur le site de Liege Airport. Celle-ci fournit différents services d'assistance: manutention, traitement du fret, chargement et déchargement des avions... "Il y a un turn-over incroyable dans le personnel, c'est particulièrement interpellant", ajoute le permanent syndical. "S'il y a un manque d'effectifs et de matériel, les travailleurs encourent plus de blessures. Dès qu'un problème est évoqué, on répond toujours qu'il faut analyser. Il est temps de dépasser ce stade pour avancer car il en va de la sécurité des travailleurs mais aussi des passagers." Deux réunions sont prévues les 20 et 25 juillet prochains. Les syndicats attendent de la direction non seulement qu'elle présente un plan d'actions mais aussi qu'elle réponde aux interrogations, notamment par rapport au fait qu'Aviapartner sous-traite certaines activités. (Belga)