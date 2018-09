Premier restaurant trois étoiles pour la région de Washington

Le chef américain Patrick O'Connell lors de la remise de ses premières deux étoiles Michelin pour The Inn At Little Washington, à la résidence de l'ambassadeur de France le 13 octobre 2016, à WashingNICHOLAS KAMM

Le célèbre guide Michelin a élevé jeudi pour la première fois un restaurant de la région de Washington dans sa prestigieuse catégorie des trois étoiles, saluant la "technique impeccable" et la créativité du chef Patrick O'Connell aux fourneaux du Inn at Little Washington.

Né dans la capitale américaine, Patrick O'Connell, 72 ans, a appris seul à cuisiner ses plats inspirés par la gastronomie de son pays et les influences européenne. Son Inn at Little Washington est blotti dans la campagne de l'Etat de Virginie, à un peu plus d'une heure de Washington, et fête justement ses 40 ans cette année.

"Au cours de plusieurs visites, nos inspecteurs ont été le plus impressionnés par l'équilibre entre sa cuisine créative, influencée par le chef et l'impeccable technique de" Patrick O'Connell, écrivent les éditeurs du guide 2019, publié jeudi.

Ils saluent son "attention extraordinaire portée aux détails et à l'origine des produits".

Noix de Saint-Jacques parfumées au curry et calvados, flétan d'Alaska à la barigoule et fenouil ou carpaccio d'agneau accompagné d'une glace à la salade césar: ses menus dégustation démarrent à 230 dollars par personne, sans le vin.

C'est seulement la troisième édition annuelle du guide Michelin consacrée à Washington, qui a connu ces dernières années une explosion de créativité gastronomique dans une ville longtemps réputée ennuyeuse.

Le Inn avait directement décroché deux étoiles dans la première édition 2016. Ses deux colistiers, minibar du chef-star José Andrés et Pineapple and Pearls, maintiennent leur rang en 2019.

Washington compte aussi désormais 13 restaurants décorés d'une étoile, dont deux nouveaux arrivants (Bresca et Siren by RW).