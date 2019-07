Premier semestre de croissance pour Barco

(Belga) Barco a vu ses ventes, son résultat opérationnel (ebtida) et son bénéfice croître au premier semestre, alors que son carnet de commandes est lui aussi en croissance, a annoncé jeudi l'entreprise de Courtrai spécialisée dans les technologies de l'image.

Les ventes de Barco pour les six premiers mois de l'année atteignent 496,4 millions d'euros, en hausse de 8,3% par rapport à la même période de 2018. La rentabilité de l'entreprise s'est améliorée, avec un ebitda de 67,6 millions d'euros. "Toutes les divisions (divertissement, entreprise et santé; NDLR) rapportent des marges ebitda plus élevées en comparaison à la première moitié de 2018", commente l'entreprise. Le carnet de commandes s'élève à 533,8 millions d'euros à la fin juin, contre 507,2 millions d'euros un an plus tôt. In fine, le bénéfice net se monte à 43,1 millions d'euros et bondit de près de 60%. S'agissant des perspectives, Barco prévoit pour le reste de l'année une croissance de ses ventes à un chiffre "moyen à élevé" et une marge ebitda "en ligne avec la performance" du premier semestre. (Belga)