Premier vol commercial en 41 ans entre l'Ethiopie et la Somalie

(Belga) Une compagnie aérienne éthiopienne a lancé samedi le premier vol commercial entre Addis Abeba et Mogadiscio en 41 ans, nouveau signe du réchauffement des relations des deux voisins de la Corne de Afrique.

Un appareil de la compagnie privée éthiopienne National Airways, qui effectuera quatre vols par semaine, a atterri à l'aéroport Aden Adde de Mogadiscio, ont annoncé des responsables. "C'est un jour historique pour nous qui lançons ce vol direct entre Addis Abeba et Mogadiscio. Ce n'était pas facile, nous avons essayé à de nombreuses reprises, mais finalement nous avons réussi", a déclaré le propriétaire de la compagnie, Abera Lemi, lors d'une cérémonie dans la capitale. Ethiopian Airlines a lancé en juillet les premières liaisons aériennes entre Addis Abeba et l'Érythrée depuis deux décennies, après la réconciliation intervenue entre les deux voisins qui se sont affrontés dans un sanglant conflit frontalier qui a fait quelque 80.000 morts entre 1998 et 2000. Le processus de paix mené par le Premier ministre éthiopien, le réformateur Abiy Ahmed, a été suivi par une activité diplomatique qui a vu la Somalie se rapprocher de l'Érythrée et une réduction des tensions entre cette dernière et Djibouti. Lors d'une visite en juin à Mogadiscio, Abiy Ahmed et le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed se sont engagés à renforcer leurs relations. Les deux voisins ont été en guerre plusieurs fois à cause de différents territoriaux. En 2006, l'armée éthiopienne était entrée en Somalie pour écraser les milices de l'Union des tribunaux islamiques (UTI) qui avaient pris le contrôle de Mogadiscio et d'une grande partie du pays. L'Éthiopie soutient le gouvernement de transition somalien et a des troupes dans ce pays dans la mission de l'Union africaine pour combattre les milices islamistes des Shebab. (Belga)