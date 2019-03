Près d'un employeur sur dix prévoit des embauches au 2e trimestre

(Belga) Près d'un employeur sur dix (9%) prévoit des embauches au 2e trimestre, selon le dernier baromètre de l'emploi de ManpowerGroup. Seulement 2% des employeurs entendent réduire leurs effectifs.

"Les résultats de notre baromètre indiquent que les employeurs belges maintiennent le cap dans leurs intentions de recrutement, malgré un climat d'incertitude croissante liée notamment au Brexit", explique Philippe Lacroix, Managing Director de ManpowerGroup BeLux. "A court terme, le défi quotidien des entreprises consiste à tâcher de remplir leurs postes vacants, quel qu'en soit leur niveau. Malgré des progrès réalisés, notre marché de l'emploi en Belgique présente encore des faiblesses structurelles avec plusieurs indicateurs-clés qui restent en-dessous de la moyenne européenne, comme l'a souligné la Banque Nationale dans son rapport annuel". En Flandre, la prévision nette d'emploi atteint son niveau le plus élevé depuis le 4e trimestre 2015. Les employeurs se montrent également assez optimistes en Wallonie et modérés à Bruxelles. C'est dans le secteur de l'électricité, gaz et eau et dans le secteur du Transport et de la logistique que les employeurs anticipent l'activité de recrutement la plus forte. Les perspectives d'emploi sont également très optimistes dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, des services publics, de l'éducation, de la santé et des services collectifs ainsi que des industries extractives. (Belga)