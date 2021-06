Près de 300 manifestants pour une agriculture bio soutenue sur le long terme

"La bio à poil": plus ou moins dévêtues, près de 300 personnes se sont rassemblées mercredi à Paris pour dénoncer les arbitrages ministériels sur les subventions aux agriculteurs, jugées insuffisamment tournées vers le maintien de la production en bio, a constaté l'AFP.

Le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie tend à "rhabiller confortablement une certaine agriculture quitte à en déshabiller une autre", a dénoncé le nouveau président de la Fédération nationale d'agriculture biologique (Fnab) Philippe Camburet, à l'origine de la manifestation.

Le 21 mai, M. Denormandie a présenté ses arbitrages sur la répartition de l'enveloppe française de la future Politique agricole commune (PAC) pour la période 2023-27, faisant bondir la Fnab et la quarantaine d'autres organisations paysannes et écologistes réunies dans le collectif Pour une autre PAC.

Il entérine la disparition d'aides spécifiques à l'agriculture bio pour les agriculteurs déjà convertis à ce mode de production, une mesure entamée en 2017. En revanche, les subventions à la conversion vers le bio sont relevées à 340 millions d'euros par an.

Depuis sur Twitter, fleurissent les photos d'agriculteurs et d'agricultrices dans le plus simple appareil, et préservant leur intimité par des pancartes ou un peu de paille.

Ces photos ont été épinglées mercredi à Paris entre des arbres de l'esplanade des Invalides, où avait lieu le rassemblement.

Parmi les personnalités présentes, l'eurodéputé écologiste Yannick Jadot, la tête de liste des socialistes en Ile-de-France pour les régionales Audrey Pulvar, ou encore l'ex-"marcheur" et député Cédric Villani.

Un peu plus tard, des manifestants ont posé sur la pelouse en sous-vêtements.

L'initiative est peu appréciée au ministère de l'Agriculture, où on affirme que "le soutien à l'agriculture biologique augmente" au contraire, via les aides à la conversion.

"Les aides doivent être là pour aider à la transformation, pas maintenir des privilèges", assène-t-on encore, évoquant du "corporatisme".