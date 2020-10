Près de 3,6 millions de railpass gratuits Hello Belgium commandés

(Belga) Près de 3,6 millions de personnes ont commandé un Hello Belgium Railpass, valable gratuitement pour deux trajets par mois entre le 5 octobre et le 31 mars, a indiqué la SNCB jeudi, alors que la date butoir pour demander ces tickets a expiré mercredi.

Tous les résidents belges âgés de plus de 12 ans avaient droit à cette faveur, instaurée comme un coup de pouce au secteur touristique belge, en cette période de crise sanitaire. Pour l'obtenir, il suffisait d'introduire une demande sur le site de la SNCB, armé de son numéro de registre national. Les enfants de moins de 12 ans voyagent déjà gratuitement lorsqu'ils sont accompagnés. Le railpass gratuit offre la possibilité de voyager vers plus de 500 destinations, met en avant la SNCB. Il offre deux trajets par mois du 5 octobre au 31 mars 2021. Il ne peut être utilisé qu'après 09h00 en semaine tandis que le week-end, aucune limitation horaire n'est imposée. La carte de 12 trajets doit être remplie avant d'embarquer dans le train et être présentée au contrôleur avec la carte d'identité, signale l'entreprise ferroviaire. Celle-ci a mené une enquête - dont l'échantillon n'est pas précisé - sur les intentions de voyage des demandeurs du railpass gratuit et il en ressort que toutes les catégories d'âge sont représentées de manière équilibrée. Presque tous les répondants (95%) utiliseront leurs tickets gratuits pendant leur temps de loisirs, principalement le week-end. La fréquentation des trains le week-end pourrait ainsi théoriquement doubler, prévient la SNCB. Pour connaître l'occupation d'un train en particulier, les voyageurs peuvent consulter depuis septembre l'application "Move Safe", souligne l'entreprise. Celle-ci signale également qu'en cas de surfréquentation d'un train, elle peut décider de refuser de nouveaux voyageurs à bord. Les passagers lésés seront alors redirigés vers d'autres trains. Huit sondés sur dix ont indiqué vouloir découvrir de nouvelles destinations, soit autres que la Côte, parmi les plus de 500 choix offerts par la SNCB. Enfin, la compagnie ferroviaire se réjouit de l'arrivée potentielle de 360.000 nouveaux clients étant donné que 10% des demandeurs n'ont jamais pris le train. La SNCB rappelle que le port du masque est obligatoire à l'intérieur du train ainsi que sur les quais et dans la gare. (Belga)