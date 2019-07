Près de 900 primes Bruxell'Air attribuées en 2018

(Belga) L'année dernière, 860 primes Bruxell'Air ont été attribuées à Bruxelles, primes pour les personnes qui remettent la plaque d'immatriculation de leur voiture pour privilégier des solutions de transport plus respectueuses de l'environnement, telles que les transports en commun, les vélos ou les voitures partagées. Il s'agit d'une augmentation par rapport aux 631 primes de 2017, selon les chiffres de la Stib.

La prime Bruxell'Air, qui existe depuis 2006, est destinée à encourager les Bruxellois à renoncer à leurs voitures contre des alternatives plus respectueuses de l'environnement. Si vous résidez dans l'une des 19 communes bruxelloises et remettez votre plaque d'immatriculation, vous recevrez un abonnement annuel pour les transports en commun ainsi qu'un abonnement annuel pour le covoiturage (Cambio Start). Une autre option est une prime vélo (maximum 505 euros) associée à un abonnement annuel au covoiturage. Des avantages plus importants sont également possibles pour les personnes qui en plus de la radiation de la plaque après deux ans, procèdent à la destruction de la voiture, tels qu'un abonnement de deux ans pour les transports en commun associé à un abonnement de deux ans pour l'autopartage. Le nombre de primes Bruxell'Air attribuées par la Stib est passé de 631 en 2017 à 860 en 2018. Ce chiffre reste malgré tout bien en dessous du succès des premières années. En effet, la première année, 1.760 dossiers ont été soumis. Mais le résultat semble mettre fin à la tendance à la baisse des années précédentes. Il est également frappant de constater que la combinaison de la prime vélo avec l'abonnement de covoiturage (383 fichiers) est légèrement plus populaire que la combinaison de l'abonnement annuel pour les transports en commun et de l'abonnement annuel de covoiturage (368 fichiers). (Belga)