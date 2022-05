Prix de l'inventeur européen 2022: plus de la moitié des projets sélectionnés portent sur le climat

Recherche sur le cancer, les énergies renouvelables, l'innovation climatique ou l'industrie verte: l'Office Européen des Brevets (OEB) a annoncé mardi la liste des 13 équipes de recherche finalistes du prix de l'inventeur européen 2022, dont plus de la moitié travaillent sur des sujets liés au climat.

Quatre d'entre elles recevront le 21 juin le prestigieux "Prix de l'inventeur européen 2022", décerné par un jury international récompensant "leur apport à la technologie, à la durabilité et à la croissance économique ainsi qu'à l'amélioration de la vie quotidienne", a indiqué l'OEB.

Huit des finalistes sont des femmes et sept projets sélectionnés sur treize relèvent de la transition énergétique et climatique.

Des scientifiques estoniens ont optimisé du graphène incurvé pour l'utiliser comme cathode dans des super-condensateurs, fournissant des sources d'énergie à charge rapide et de longue durée.

En France, l'ingénieur aéronautique Frédérick Pasternak, qui a déjà déposé une vingtaine de brevets dans sa carrière, a inventé un instrument météorologique par satellite (interféromètre) qui permet d'améliorer considérablement la précision des prévisions météo et des prédictions scientifiques sur le changement climatique, en permettant de mieux situer les quantités de CO2, CH4 (méthane) et autres composés chimiques dans l'atmosphère.

La chimiste française Claude Grison a établi une méthode permettant d'utiliser les plantes pour extraire les éléments métalliques des sols pollués autour des sites miniers, puis de les utiliser comme "éco-catalyseurs" (filtres) pour fabriquer de nouvelles molécules destinées aux industries chimique, pharmaceutique et cosmétique.

Des chercheurs belges ont inventé des panneaux solaires qui produisent de l'hydrogène gazeux à partir de la lumière du soleil et de l'humidité ambiante.

Dans le domaine de la santé, l'équipe franco-suisse de l'ingénieure en biotechnologie Madiha Derouazi et de l'immunologiste Elodie Belnoue a mis au point une plateforme permettant la fabrication de vaccins contre le cancer qui aident le système immunitaire à reconnaître et à détruire les cellules cancéreuses dans l'organisme d'un patient.

Parmi les pays non membres de l'OEB, le chimiste canado-américain Donald Sandoway a développé une batterie en métal liquide pour stocker l'énergie solaire et éolienne. Les Israéliens Ido Sella et Shimrit Perkol-Finkel ont développé un nouveau type de béton permettant un habitat à la vie marine pour les constructions d'infrastructures comme les digues, ports et marinas.

Les finalistes sont originaires d'Allemagne, Belgique, Canada, Chine, Espagne, Estonie, Etats-Unis, France, Indonésie, Israël, Portugal, Royaume-Uni et Suisse.