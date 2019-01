Proximus arrête la diffusion de sa pub controversée sur Eén

(Belga) L'opérateur télécom Proximus va retirer sa publicité controversée, diffusée autour de la série "Over Water" sur Eén, la première chaîne télé de la VRT, et opter dès la prochaine diffusion du programme dimanche soir pour une version plus générique. "Il n'a jamais été dans nos intentions de banaliser l'usage de drogues", affirme mercredi l'opérateur.

Le Jury d'Éthique Publicitaire (JEP) a fait savoir mercredi avoir enregistré six plaintes à propos d'une publicité pour Proximus diffusée avant et après la série "Over Water" traitant de la problématique de la cocaïne au port d'Anvers. La semaine dernière, des associations actives dans la prévention face à la drogue avaient émis des critiques à propos du spot qui proclame "Profitez ensemble de votre dose hebdomadaire d'action". On voit ensuite les lettres du message disparaître comme si elles étaient reniflées. Un porte-parole de Proximus a insisté sur le fait que la décision de retrait avait été prise en interne mardi déjà, avant la communication du JEP. (Belga)