Proximus rend à son tour gratuit les appels et les SMS vers l'Ukraine

(Belga) Après Orange vendredi, c'est au tour de Proximus d'annoncer ce samedi la gratuité des appels et des SMS à destination de l'Ukraine.

"La situation en Ukraine a également touché nos cœurs. Nous voulons soutenir autant que possible la communication entre les résidents et leurs familles/amis en Belgique", indique l'opérateur sur Twitter. "C'est pourquoi nous rendons gratuits les appels sur les téléphones mobiles et fixes, ainsi que les SMS, vers et depuis l'Ukraine pour nos clients jusqu'à la fin du mois de mars. Nos clients qui se trouvent en Ukraine (roaming) peuvent également communiquer gratuitement", ajoute-t-il. Enfin, les communications qui ont déjà été facturées depuis le 24 février seront créditées. "Nous espérons que la diplomatie prendra bientôt le dessus et que la paix sera rétablie", conclut Proximus. (Belga)