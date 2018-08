Puissant typhon au Japon: dégâts limités, transports perturbés

(Belga) Le puissant typhon Cimaron, qui a balayé dans la nuit de jeudi à vendredi une grande partie du Japon, a provoqué quelques dégâts limités, perturbé les transports et engendré des coupures de courant, mais sans faire de victime.

Accompagné de vents de plus de 200 km/h sur un très large rayon, ce cyclone, le 20e de la saison en Asie, avait touché jeudi soir la préfecture de Tokushima, sur l'île de Shikoku, avant de monter vers le nord, de traverser une partie de l'île principale Honshu et d'aller en mer du Japon. Il devrait bifurquer ensuite vers l'est pour se diriger vers l'île septentrionale de Hokkaido. Ses vents ont été ressentis jusque dans la région pourtant éloignée de Tokyo toute la nuit et encore vendredi matin. Les trains circulaient à peu près normalement dans la capitale et alentour mais dans l'ouest de l'archipel, les compagnies ferroviaires et aériennes avaient décidé par précaution de suspendre de nombreuses liaisons. Dans cette région, où au vent se sont ajoutées des pluies diluviennes, les autorités locales avaient demandé à de nombreux foyers, notamment ceux de personnes âgées et invalides, de rejoindre pour la nuit des refuges aménagés dans des bâtiments publics. Quelques toits ont été emportés, des rideaux de magasins arrachés et autres dégâts matériels constatés, mais pas de crues exceptionnelles ni coulées de boue ravageuses. En revanche, près de 93.000 foyers restaient encore vendredi à l'aube privés d'électricité. Le Japon subit tous les ans le passage de typhons parfois meurtriers mais, cette année, l'arrivée de ces perturbations s'inscrit dans un contexte exceptionnel qui incite désormais les autorités à prendre davantage de précautions. Il y a un mois et demi, des pluies record dans le sud-ouest ont provoqué des inondations inédites et éboulements terribles qui ont tué quelque 220 personnes. Ensuite, une étouffante vague de chaleur humide s'est abattue en juillet sur le Japon, tuant plus de 119 personnes dans le mois tandis que 49.000 autres ont dû être hospitalisées. (Belga)