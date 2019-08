Pukkelpop: De Lijn a transporté plus de festivaliers que l'an dernier

(Belga) Les bus De Lijn mis spécialement en place pour le festival Pukkelpop ont transporté un total de 153.000 personnes, selon les chiffres provisoires de la société de transport en commun flamande. C'est moins que le record de 2017, avec 170.000 personnes, mais plus que les 140.000 de l'année passée.

De Lijn avait mobilisé 136 bus, 168 chauffeurs et 22 contrôleurs et accompagnateurs spécialement pour le festival musical qui s'est achevé dimanche. Aucun incident n'a été relevé. La 34e édition du Pukkelpop, sold-out, a accueilli 66.000 festivaliers vendredi, samedi et dimanche.