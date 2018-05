Quasiment 700.000 tonnes d'emballages ménagers recyclés en 2017

(Belga) Fost Plus a recyclé quelque 698.000 tonnes d'emballages ménagers en 2017, annonce l'organisme lundi. Le taux de recyclage a ainsi atteint 89,1% l'année passée (87,4% en 2016), un record en Europe.

Le taux de recyclage des emballages en PET a connu une progression importante au cours des dernières années, passant de 76,9% en 2012 à 87,7% l'année passée. Les recettes issues de la vente de matériaux collectés sont également reparties à la hausse dans le même temps, grâce à la relance de l'économie. Des données encourageantes pour Fost Plus, qui se veut néanmoins prudent en raison de la récente décision de la Chine de cesser d'importer certains flux de déchets. Certains matériaux demeureront dès lors en quantités plus importantes sur le marché européen, même si l'impact pour la Belgique devrait rester limité. Pas moins de 99% des emballages ménagers sont ainsi traités en Belgique ou dans un des pays voisins. Pour conserver la place de premier de classe du recyclage européen, Fost Plus a déployé l'année passée une nouvelle stratégie fondée sur cinq piliers: l'élargissement de la collecte des PMC, le tri hors du domicile, la propreté publique, l'écoconception et les débouchés sur les marchés du recyclage de proximité. L'organisme entend ainsi mieux s'adapter aux nouveaux besoins des citoyens et pouvoirs publics et favoriser l'économie circulaire en Belgique. Parmi ses objectifs figure un taux de 64% de recyclage des emballages en plastique, largement au-dessus des ambitions européennes (55% en 2030). "Si la Belgique est championne européenne du recyclage, ce n'est pas par hasard. C'est le fruit d'un travail continu depuis des années et nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin", explique Stephan Windels, président de Fost Plus. "Aujourd'hui, notre ambition est double: nous voulons proposer une solution de recyclage pour chaque emballage ménager mis sur le marché, et nous voulons capter tous les emballages là où ils sont générés." (Belga)